Palumbo: «Il Palermo è una squadra forte, dobbiamo prepararla al meglio e fare una partita importante»

Due vittorie consecutive hanno alimentato entusiasmo e fiducia in casa Avellino, ma Martino Palumbo mantiene alta la concentrazione. Il centrocampista biancoverde, intervistato da Sportchannel News 214, ha parlato del momento della squadra, della concorrenza in mezzo al campo, della fiducia di Alessandro Nesta e soprattutto della prossima sfida contro il Palermo capolista.

Palumbo, che effetto fa ritrovare tutto questo entusiasmo dopo due vittorie consecutive?





«È sempre bello ritrovare tutti questi tifosi anche dopo le due vittorie consecutive. Vedere tutti questi tifosi crea sempre un entusiasmo enorme e ci fa sempre molto piacere. Vedere come ci hanno seguito a Modena e soprattutto in casa è sempre incredibile, ci dà una spinta in più».

A centrocampo la concorrenza è diventata importante. Come la vivi?

Palumbo sottolinea a Sportchannel News 214 la qualità del reparto e soprattutto il clima positivo all’interno dello spogliatoio.

«A centrocampo abbiamo tanti giocatori forti, però per fortuna la competizione è sana. Non c’è nessuno che cerca magari di far fare brutte figure all’altro, ma cerchiamo semplicemente di dare tutti il massimo. La competizione è sana, quindi è molto bello l’allenamento».

Nesta le sta dando fiducia chiedendole anche qualche sacrificio. Come risponde?

«Fa molto piacere che il mister abbia fiducia in me. Io cerco di ripagarlo dando il massimo in campo, poi dove mi mette lo sceglie lui, io cerco di fare il meglio possibile».

Una disponibilità che riguarda anche la posizione da occupare in mezzo al campo. Regista, mezzala o più avanzato, Palumbo non indica un ruolo preferito: «Penso sia la domanda che mi avete fatto di più in questi anni, ma non lo so. Io cerco di lavorare al massimo per fare in modo che la risposta sia che posso fare bene in tutti i ruoli».

«Palermo squadra forte, dobbiamo prepararla al meglio»

Il prossimo banco di prova sarà quello contro il Palermo, che arriverà al Partenio da capolista. Palumbo riconosce apertamente la qualità dei rosanero.

«Il Palermo è sicuramente una squadra forte, dobbiamo prepararla al meglio e cercare di fare una partita importante».

La squadra di Nesta potrà inoltre contare sulla spinta del proprio pubblico, già protagonista nelle prime settimane della stagione.

James Rodriguez? «Ci sarebbe tanto da imparare»

Nel corso dell’intervista a Sportchannel News 214 si è parlato anche delle voci relative a James Rodriguez. Palumbo non nasconde l’effetto che avrebbe l’arrivo di un calciatore di tale livello.

«Fa un grosso effetto, sicuramente. Poi, se dovesse venire, oltre a essere un grande nome, ci sarebbe molto da imparare da un giocatore di quel livello».

Il centrocampista, però, non vuole che le indiscrezioni distolgano l’attenzione dall’impegno immediato: «Noi dobbiamo cercare di pensare solo alla prossima partita. Al di là delle voci che girano, dobbiamo pensare ad allenarci il meglio possibile per arrivare pronti alla partita».

Una linea già emersa dalle parole di Sounas e ribadita adesso da Palumbo: entusiasmo sì, ma l’Avellino vuole concentrare tutte le energie sulla sfida contro la capolista Palermo.