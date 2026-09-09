Catanzaro, Gorgone: «Mortificato per questo inizio, sono sicuro che ci riprenderemo»

A margine della presentazione ufficiale della rosa per la stagione 26/27 di Serie B, ha preso parola l’allenatore del Catanzaro, Giorgio Gorgone, dispiaciuto per l’inizio di campionato che vede i giallorossi ultimo a zero punti.

Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico: «Non era scontato avere questa partecipazione stasera. Sono un po’ mortificato per questo inizio. Sono sicuro che ci riprenderemo. Spero che avvenga prima possibile, per ragioni personali, ma soprattutto perché voi lo meritate».





Un inizio stagione difficile per i calabresi che, dopo aver sfiorato nello scorso campionato la promozione in Serie A perdendo la finale playoff contro il Monza, adesso sta attraverso un periodo di crisi.