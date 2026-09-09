Champions League: Barcellona e Stoccarda avanti dopo i primi 45
Si concludono i primi 45 minuti dei due match del pomeriggio di Champions League. Primi tempi pieni di emozioni, che vedono Barcellona e Stoccarda andare al riposo in vantaggio nei rispettivi ma casalinghi contro Feyenoord e Viking.
Nella gara del Camp Nou partono subito forte i padroni di casa, che la 3′ minuto sbloccano il risultato con la rete di Raphina, che sfrutta l’assist di Yamal e piazza il pallone nell’angolino basso di sinistra. Al 20′ i blaugrana trovano anche la rete del raddoppio, con un bel tiro dal limite di Adeyemi che si spegne all’incrocio dei pali, con gli spagnoli che vanno al riposo avanti per 2-0.
Momentaneamente in vantaggio anche lo Stoccarda, che conduce per 3-1 sui Viking grazie alle tre reti in 12 minuti di Demirov, autore di una grande prestazione in questi primi 45 minuti. Per i norvegesi rende il risultato meno amaro Tripic, che il risultato che però sembra ormai compromesso in vista della ripresa.