Vicenza, Gallo: «La Serie B è un campionato molto difficile che non da spazio ad errori»

Intervistato al podcast Espresso Cadetto, l’allenatore del Vincenza, Fabio Gallo, ha rilasciato alcune dichiarazioni su questo inizio di Serie B, lanciando uno sguardo anche al campionato vinto la scorsa stagione.

«Arrivare in B era l’obiettivo mio e della società – ha spiegato il tecnico – ritengo che questo sia un campionato con grande fascino e appeal. Un momento della scorsa stagione? Il giorno della matematica, un’apoteosi di quello che è stato fatto. Poi due settimane dopo la piazza gremita ha reso l’idea di quello che abbiamo fatto: una vittoria non è mai semplice»





Gallo non ha poi dubbi su cosa potrà fare il Vicenza quest’anno: «Mantenere l’entusiasmo. Non possiamo però rimanere ancorati all’anno scorso, è un campionato molto difficile che non dà spazio agli errori. Dobbiamo ragionare come gli ultimi per poter spingere ed essere nella testa dei primi. La maglia dev’essere sudata, qui c’è cultura calcistica importante che non abbandona mai»

Infine, l’allenatore biancorosso confessa quanto sia fondamentale per lui l’aspetto comunicativo: «È il più importante perché il rapporto con il singolo individuo significa che ogni persona è diversa e ha bisogno di essere trattato a suo modo. Per questo ho fatto dei corsi di comunicazione»