Tuttosport: “Insigne: «Sampdoria grande squadra. Siamo tornati da Palermo arrabbiati, ma consapevoli della nostra forza»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
palermo sampdoria 3-1 (81)

La sconfitta di Palermo ha lasciato la Sampdoria con un solo punto dopo tre giornate, ma anche con qualche segnale di crescita. Tra le note positive c’è sicuramente Lorenzo Insigne, autore al Barbera del suo primo gol con la maglia blucerchiata. Intervistato da Marco Bisacchi per Tuttosport, l’attaccante prova a scuotere l’ambiente in vista della prossima trasferta contro il Mantova.

Insigne non è ancora nella migliore condizione, ma non nasconde la voglia di dare il proprio contributo: «Sono venuto qui con tutta l’umiltà di questo mondo per mettermi a disposizione. Non sono al 100%. Ma ho tanta voglia».


Insigne: «A Palermo non ci hanno massacrato»

Il 3-1 maturato al Barbera non racconta, secondo Insigne, tutto quello che la Sampdoria è riuscita a produrre durante la partita.

«Dispiaciuto per com’è andata. Se qualcuno non l’avesse vista, dal risultato potrebbe pensare che ci hanno massacrato. Non è così. Dobbiamo camminare a testa alta. Abbiamo fatto tante cose, ci manca un po’ di cattiveria sotto porta», spiega l’attaccante a Tuttosport.

Buone sensazioni anche dall’intesa con Verschaeren: «Sì, in campo di sicuro. Un grande acquisto, ha tanta qualità, ci darà una grossa mano».

«Sono qui per fare il bene della Sampdoria»

A 35 anni, Insigne ha festeggiato a Palermo la prima rete della sua esperienza blucerchiata, anche se avrebbe preferito accompagnarla con un risultato positivo.

«Ormai sono arrivato alla maturità, ho 35 anni. Sono qui per fare il bene della Sampdoria. Spero che dalla prossima partita i miei gol porteranno dei punti. E se non dovessero portare punti, è meglio non segnare ma fare risultato».

L’ex Napoli racconta a Marco Bisacchi anche cosa aveva detto ai compagni prima di scendere in campo al Barbera: «Prima della partita di Palermo ho detto ai compagni che avremmo giocato in una bolgia. Ma ci siamo abituati. I nostri tifosi sono anche meglio di loro e ci spingono sempre. Siamo tornati da Palermo incazzati per non aver fatto punti ma con la consapevolezza che siamo una grande squadra».

Un punto in tre gare, Insigne rassicura i tifosi

La classifica resta però complicata. La Sampdoria ha raccolto appena un punto nelle prime tre giornate e Insigne non nasconde che il bottino sia insufficiente.

«Per una società come la nostra sono pochi. Ma voglio rassicurare i tifosi che ci tengono tanto. E anche io ci tengo moltissimo a farli felici. Perché stanno soffrendo da 4 anni e non lo meritano».

Alla domanda sulla possibilità di una rimonta, la risposta riportata da Tuttosport è netta: «Sì. Stiamo cercando di uscirne tutti insieme, uniti».

Insigne difende Tutino: «Deve stare tranquillo»

Infine un messaggio per Gennaro Tutino, ancora alla ricerca della migliore efficacia sotto porta. Insigne invita il compagno a non sentire eccessivamente il peso del momento.

«Gennaro deve stare tranquillo e lavorare. È forte. Ci sta che ci sia un attaccante come Pohjanpalo che tocca un pallone e fa gol. Poi lui fa 3-4 tentativi e non segna. Ma deve stare tranquillo».

La Sampdoria riparte dunque dalla prestazione di Palermo e dalla fiducia di Insigne. Domenica a Mantova arriverà una nuova occasione per trasformare i segnali di crescita in punti.

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