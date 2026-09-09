Corriere dello Sport: “Avellino, sogno James Rodríguez: trattativa riaperta. D’Agostino: «Ci stiamo pensando»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
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Una suggestione che può trasformarsi in una delle operazioni più clamorose della storia dell’Avellino. Il club irpino è tornato a valutare la possibilità di portare in biancoverde James Rodríguez, trequartista colombiano attualmente svincolato. A ricostruire la vicenda sul Corriere dello Sport è Leondino Pescatore, dopo che il quotidiano spagnolo Marca ha annunciato l’esistenza della trattativa.

La notizia ha immediatamente acceso l’entusiasmo della tifoseria. Rodríguez, 35 anni, vanta un curriculum internazionale di altissimo livello, con esperienze tra Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Monaco ed Everton e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, 25 trofei conquistati in carriera, tra cui due Champions League e due Coppe del Mondo per club.


D’Agostino: «La trattativa è ripresa»

Per trasformare il sogno in realtà serviranno due condizioni: la volontà del presidente Angelo Antonio D’Agostino di formulare una proposta in grado di chiudere l’operazione e quella del calciatore di accettare la Serie B. Un confronto importante è atteso entro le prossime 48 ore.

Lo stesso patron dell’Avellino ha confermato l’esistenza dei contatti: «La trattativa è iniziata prima dell’arrivo di Cheddira. Si era fermata, ora è ripresa perché pare che il calciatore abbia dato la disponibilità. Ma vediamo nelle prossime ore, ci stiamo pensando anche se abbiamo chiuso…».

Contratto fino al 2027 da circa 2,5 milioni

Come ricostruisce Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, il primo contatto risale a circa tre settimane fa ed è avvenuto attraverso un intermediario vicino al giocatore.

L’Avellino avrebbe proposto a Rodríguez un contratto fino al 30 giugno 2027 da circa 2,5 milioni di euro, bonus compresi, con un’opzione di rinnovo in caso di promozione in Serie A.

Inizialmente il colombiano aveva manifestato la volontà di proseguire la carriera in una prima divisione e la pista sembrava essersi chiusa. Successivamente, però, lo scenario è cambiato. Le proposte ricevute dai massimi campionati non sarebbero state considerate convincenti e l’entourage del calciatore avrebbe riallacciato i contatti con il direttore sportivo Aiello.

James Rodríguez apre alla Serie B

A quel punto anche la Serie B è diventata una possibilità concreta. Secondo il Corriere dello Sport, Rodríguez cerca soprattutto una squadra nella quale poter giocare con continuità, con l’obiettivo di partecipare alla Coppa America tra due anni.

L’Avellino sta provando a convincerlo anche attraverso il calore della propria piazza. All’entourage del colombiano sarebbero stati mostrati alcuni video dell’atmosfera del Partenio e della città.

La trattativa, precisa Pescatore, non è ancora alle battute finali. Il dialogo, però, si è riaperto e l’Avellino è pronto a valutare quello che potrebbe diventare l’affare più importante della storia del club.

Il precedente recente raccontato dal quotidiano riguarda altre operazioni nelle quali D’Agostino ha deciso di spingersi con decisione per raggiungere i propri obiettivi: Lescano dal Trapani nel 2025, Ballardini nel febbraio 2026 e Cheddira dal Napoli. Adesso il nome sul tavolo è quello di James Rodríguez.

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