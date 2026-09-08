Avellino, D’Agostino conferma: «James Rodriguez? Trattativa aperta da un mese. Ha dato la sua disponibilità»

Dopo la notizia dell’interesse dell’Avellino per lo svincolato James Rodriguez, è arrivata anche la conferma del presidente dei biancoverdi, Angelo D’Agostino, rivelando che la trattativa va avanti ormai da un mese e che ormai pare sia alle battute finali.

«E’ partita un mese fa, è andata avanti, poi si era fermata ed ora è ricominciata – ha spiegato il presidente – sembra che il colombiano ha dato la sua disponibilità. Vediamo cosa succede»





D’Agostino ha inoltre aggiunto: «C’è una trattativa aperta, lui vuole continuare a giocare ancora per altri due anni, mi pare di capire. Non vuole ancora uscire dal mondo del calcio. Ne abbiamo parlato con uno dei procuratori per cercare di convincerlo, poi oggi è uscita la notizia»