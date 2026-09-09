Cagliari, incubo crociato per l’ex Palermo Felici: seconda rottura del legamento. «Ora sono pronto a ricominciare»

Un altro durissimo stop per Mattia Felici. L’esterno del Cagliari, ex Palermo, ha subito una seconda rottura del legamento crociato, tornando a fare i conti con lo stesso grave infortunio che lo aveva già fermato nella passata stagione.

Dopo il nuovo problema accusato contro il Lecce e le lacrime al momento dell’uscita dal campo, è arrivata la conferma della gravità dell’infortunio. Felici ha affidato ai social un messaggio rivolto alla squadra, allo staff e soprattutto ai tifosi.





Felici ringrazia il Cagliari e i suoi tifosi

Nel suo messaggio, il calciatore ha voluto innanzitutto ringraziare chi gli è stato vicino:

«Volevo ringraziare tutta la squadra, tutto lo staff e soprattutto tutto lo stadio per avermi fatto sentire ancora una volta parte di voi… Grazie per avermi sempre aspettato, per avermi dimostrato ancora una volta un amore che faccio fatica a spiegare a parole».

Parole particolarmente sentite dopo un altro momento complicatissimo della sua carriera.

«Me ne vado di nuovo con un grande senso di colpa»

Felici non ha nascosto il proprio stato d’animo di fronte alla prospettiva di un nuovo lungo periodo lontano dal terreno di gioco:

«Me ne vado di nuovo con un grande senso di colpa perché sento di non riuscire mai a ricambiare fino in fondo tutto quello che mi avete dato e tutto l’affetto che mi avete sempre dimostrato».

L’esterno era tornato in campo dopo il precedente grave infortunio e adesso sarà costretto ad affrontare nuovamente il percorso di recupero.

«Spero che questo sia l’ultimo stop»

Nonostante la nuova battuta d’arresto, l’ex Palermo prova già a guardare avanti:

«Spero con tutto me stesso che questo sia l’ultimo stop, che il destino abbia finalmente finito di mettermi alla prova. Ora sono pronto a ricominciare, più carico, più forte e con ancora più voglia di prima. GRAZIE A TUTTI!».

Un messaggio che testimonia la volontà di Felici di affrontare anche questa nuova sfida e provare ancora una volta a tornare in campo.