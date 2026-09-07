Cagliari, paura per l’ex Palermo Felici: nuovo infortunio al ginocchio, esce in lacrime

La vittoria del Cagliari contro il Lecce lascia spazio alla grande preoccupazione per Mattia Felici. L’ex calciatore del Palermo, già costretto nella passata stagione a un lungo stop per la rottura del crociato, ha accusato un nuovo problema al ginocchio ed è uscito dal campo in lacrime.

Una scena che ha inevitabilmente fatto scattare l’allarme, soprattutto considerando il grave infortunio già affrontato dal 25enne. Saranno gli esami strumentali a chiarire l’entità del nuovo problema.





Felici entra al 61’, poi il nuovo stop

Felici era entrato al 61’ al posto di Fazzini, tornando a dare il proprio contributo alla squadra dopo il lungo percorso affrontato per recuperare dal precedente infortunio.

La sua partita, però, è durata appena tredici minuti. Al 74’, durante un tentativo di affondo, l’attaccante ha avvertito un problema ed è crollato a terra.

Immediata la reazione del giocatore, che si è portato le mani sul volto e non è riuscito a trattenere le lacrime.

L’ex Palermo lascia il campo senza barella

Felici è comunque riuscito ad abbandonare il terreno di gioco senza l’utilizzo della barella, lasciando il posto a Gagliardini.

La preoccupazione resta però forte, soprattutto perché nella passata stagione l’ex Palermo aveva subito la rottura del legamento crociato, infortunio che lo aveva costretto a un lungo periodo lontano dal campo.

Il nuovo problema arriva dunque poco dopo il suo ritorno all’attività agonistica.

Pisacane: «Ci auguriamo che non sia quello che il ragazzo riferisce»

Al termine della partita anche l’allenatore del Cagliari, Pisacane, ha manifestato apprensione per le condizioni del giocatore:

«L’infortunio di Felici? Ci auguriamo che non sia quello che il ragazzo riferisce».

Parole che aumentano l’attesa per gli esami strumentali, necessari per stabilire con precisione la natura e la gravità dell’infortunio.