Cagliari, paura per l’ex Palermo Felici: nuovo infortunio al ginocchio, esce in lacrime

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
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La vittoria del Cagliari contro il Lecce lascia spazio alla grande preoccupazione per Mattia Felici. L’ex calciatore del Palermo, già costretto nella passata stagione a un lungo stop per la rottura del crociato, ha accusato un nuovo problema al ginocchio ed è uscito dal campo in lacrime.

Una scena che ha inevitabilmente fatto scattare l’allarme, soprattutto considerando il grave infortunio già affrontato dal 25enne. Saranno gli esami strumentali a chiarire l’entità del nuovo problema.


Felici entra al 61’, poi il nuovo stop

Felici era entrato al 61’ al posto di Fazzini, tornando a dare il proprio contributo alla squadra dopo il lungo percorso affrontato per recuperare dal precedente infortunio.

La sua partita, però, è durata appena tredici minuti. Al 74’, durante un tentativo di affondo, l’attaccante ha avvertito un problema ed è crollato a terra.

Immediata la reazione del giocatore, che si è portato le mani sul volto e non è riuscito a trattenere le lacrime.

L’ex Palermo lascia il campo senza barella

Felici è comunque riuscito ad abbandonare il terreno di gioco senza l’utilizzo della barella, lasciando il posto a Gagliardini.

La preoccupazione resta però forte, soprattutto perché nella passata stagione l’ex Palermo aveva subito la rottura del legamento crociato, infortunio che lo aveva costretto a un lungo periodo lontano dal campo.

Il nuovo problema arriva dunque poco dopo il suo ritorno all’attività agonistica.

Pisacane: «Ci auguriamo che non sia quello che il ragazzo riferisce»

Al termine della partita anche l’allenatore del Cagliari, Pisacane, ha manifestato apprensione per le condizioni del giocatore:

«L’infortunio di Felici? Ci auguriamo che non sia quello che il ragazzo riferisce».

Parole che aumentano l’attesa per gli esami strumentali, necessari per stabilire con precisione la natura e la gravità dell’infortunio.

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