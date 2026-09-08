Pisa, Bozhinov dopo il malore: «Sto bene, grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini»

Una domenica da dimenticare per il difensore del Pisa Rosen Bozhinov, protagonista suo malgrado di un episodio di malore durante la sfida di Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia, valida per la 3ª giornata del campionato di Serie B. Il giocatore è stato costretto a lasciare il campo in barella e, per precauzione, è stato trasportato al vicino ospedale per accertamenti.

Attraverso i propri canali social, il classe 2005 ha voluto tranquillizzare tutti sulle sue condizioni, dopo che dalle prime valutazioni sarebbe emerso un forte attacco di disidratazione, che avrebbe provocato anche un principio di convulsioni.





Questo il messaggio del calciatore:

“Ieri è stato uno di quei momenti che ti fanno fermare un attimo e capire quanto tutto sia fragile. Sono sceso in campo, come sempre, con la voglia di combattere, di dare il massimo e di aiutare la squadra. Ma questa volta il mio corpo mi ha detto “stop”. Quindi che molti si sono spaventati, ed è per questo che voglio dirvelo personalmente: sto bene. ❤️ Grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini in quel momento: i miei compagni di squadra, gli allenatori, lo staff medico, la mia famiglia e ogni singola persona che ha scritto mi chiamato. Il calcio mi ha insegnato a cadere e a rialzarmi. Ieri sono caduto in un modo che non dimenticherò mai. Ma la cosa più importante è che mi rialzerò. Ora penso alla guarigione e a tornare più forte di prima. Non so esattamente quando succederà, ma so una cosa: non mi arrenderò. Grazie per tutto l’amore e il supporto. Significa più di quanto possa esprimere una parola”