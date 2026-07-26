Norimberga, Klose: «Contro il Palermo abbiamo giocato come volevamo, siamo sulla strada giusta»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
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Il pareggio per 2-2 contro il Palermo lascia sensazioni positive in casa Norimberga. Attraverso i propri canali ufficiali, il club tedesco ha raccolto le dichiarazioni dell’allenatore Miroslav Klose e del difensore Fynn Otto, entrambi soddisfatti della prestazione nonostante la rimonta subita nel finale.

Come riportato dal sito ufficiale del Norimberga, Klose ha elogiato soprattutto il primo tempo disputato dalla sua squadra.


«Il modo in cui abbiamo giocato nel primo tempo è stato esattamente quello che volevamo. Semplicemente non ci siamo premiati abbastanza. Abbiamo avuto un buon ritmo con il pallone e, senza palla, abbiamo esercitato una pressione costante. L’unica cosa che è mancata sono stati altri gol. Le cose stanno sicuramente andando nella giusta direzione. I ragazzi stanno diventando sempre più affiatati», ha dichiarato il tecnico tedesco.

Anche Fynn Otto, intervistato dal sito ufficiale del Norimberga, ha sottolineato gli aspetti positivi emersi dal test contro i rosanero.

«Nel primo tempo si è visto chiaramente il nostro piano di gioco. Avrei preferito che fossimo andati sul 2-0 prima perché abbiamo avuto diverse occasioni per riuscirci. L’aspetto positivo è che siamo riusciti a crearne tante. Adesso abbiamo ancora due settimane prima dell’inizio della stagione», ha spiegato il difensore.

Il Norimberga, dopo essere andato avanti di due reti grazie alla doppietta di Zoma, si è fatto rimontare dal Palermo, che ha trovato il pareggio nella ripresa con Pohjanpalo e Segre. Nonostante il risultato finale, il club tedesco ha evidenziato nel proprio resoconto come la squadra abbia creato numerose occasioni da gol e abbia mostrato segnali incoraggianti in vista dell’avvio della nuova stagione.

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