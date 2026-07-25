Palermo – Norimberga 2-2: gli highlights del match

Rivivi le emozioni, le reti e i momenti salienti del test amichevole tra Palermo e Norimberga, terminato sul punteggio di 2-2 sul campo del ritiro estivo in Val Gardena.

Una gara intensa e ricca di colpi di scena: dopo un avvio in salita e il doppio vantaggio tedesco firmato da Zuma (a segno nel primo tempo su mischia e ad inizio ripresa su calcio di rigore), la formazione guidata da mister Pippo Inzaghi ha mostrato un grande carattere. Prima la stoccata di Pohjanpalo ad accorciare le distanze, poi la splendida inserimento di Segre su assist di Gyasi hanno completato la ripartenza e il meritato pareggio dei rosanero.



