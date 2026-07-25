Ritiro Palermo, rifinitura in corso: Inzaghi prova l’undici titolare per l’amichevole con il Nürnberg

In attesa del fischio d’inizio della sfida amichevole contro il Nürnberg, in programma questo pomeriggio alle ore 16:00, continua a pieno ritmo la seduta di rifinitura per il Palermo nel ritiro di Val Gardena.

Mister Pippo Inzaghi sta ultimando i dettagli tattici e, durante le esercitazioni sul campo, ha schierato con le casacche rosa quello che si preannuncia essere l’undici di partenza per il test match pomeridiano.





La probabile formazione

Salvo sorprese dell’ultimo minuto, i rosanero dovrebbero scendere in campo con Fortin tra i pali, protetto da una linea difensiva composta da Pierozzi, Bani, Magnani e Augello. In mezzo al campo chiavi della manovra affidate a Gomes, Hernani e Ranocchia, con Gyasi, Johnsen e Pohjanpalo a completare la struttura tattica provata dal tecnico nella sessione mattutina.