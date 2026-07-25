Giornale di Sicilia: “Bozzolan è ufficiale, il Palermo accelera per Kamaté. Moreo resta nel mirino”

Il Palermo continua a muoversi sul mercato tra nuovi innesti e trattative ancora aperte. Come riferisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club rosanero ha ufficializzato l’arrivo di Andrea Bozzolan, rinforzo destinato alla corsia sinistra.

Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, il classe 2004 arriva in prestito dalla Reggiana ed è già a disposizione di Filippo Inzaghi nel ritiro estivo. Un innesto seguito dalla dirigenza fin dalle prime fasi del mercato per garantire un’alternativa ad Augello sulla fascia mancina.





Il lavoro del direttore sportivo Carlo Osti, però, non si ferma. Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, procede infatti il dialogo con l’Inter per arrivare a Kamaté. I contatti tra le società proseguono e il Palermo mantiene fiducia nella possibilità di chiudere l’operazione nei prossimi giorni. Il giovane nerazzurro è considerato uno dei profili ideali per aumentare qualità e imprevedibilità nel reparto offensivo.

Sul fronte delle uscite resta invece da monitorare la situazione di Le Douaron. L’attaccante francese continua a piacere al Troyes, ma sarà determinante capire quale sarà la volontà del giocatore e se deciderà di fare ritorno in Francia. Un’eventuale cessione, evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, influenzerebbe inevitabilmente anche le strategie del Palermo in attacco.

Per questo motivo il club continua a seguire con attenzione il mercato degli attaccanti e Stefano Moreo, attualmente al Pisa, resta uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza rosanero come possibile rinforzo per il reparto offensivo.

In uscita, invece, è ormai definito il trasferimento in prestito di Vasic al Südtirol, operazione che consentirà al centrocampista di trovare maggiore continuità. Per gli altri giocatori destinati a lasciare Palermo la situazione resta al momento in stand-by, con diversi scenari che potrebbero sbloccarsi nelle ultime settimane di mercato. Resta infine aperta anche la questione legata all’ex capitano Matteo Brunori.