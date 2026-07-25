Ritiro Palermo: visita speciale per Inzaghi, Zambrotta al campo e maglia rosanero in regalo

Prosegue a ritmo serrato il lavoro del Palermo nel ritiro estivo in Val Gardena. In vista del test match in programma questo pomeriggio alle ore 16:00 contro il Nürnberg, la squadra rosanero è scesa in campo questa mattina per condurre la consueta seduta d’allenamento mattutina.

A rendere unica la mattinata a Santa Cristina è stata una visita d’eccezione: Gianluca Zambrotta, ex terzino della Nazionale e Campione del Mondo nel 2006, si è presentato a sorpresa sul terreno di gioco per salutare il suo ex compagno di spedizione azzurra, mister Pippo Inzaghi.





L’incontro con Inzaghi e la squadra

Un siparietto affettuoso e pieno di ricordi tra i due ex compagni di squadra, culminato con un gesto d’ospitalità da parte del tecnico rosanero: Inzaghi ha infatti omaggiato Zambrotta regalandogli una maglia ufficiale del Palermo.

Successivamente, anche l’intera rosa rosanero ha avuto l’opportunità di salutare e intrattenersi per qualche istante con il Campione del Mondo. Chiusa la parentesi amarcord, la squadra ha subito ripreso la massima concentrazione, dando ufficialmente il via alla fase di riscaldamento sul campo in vista delle fatiche pomeridiane.