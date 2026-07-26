Vasic al Südtirol, affare fatto: lunedì le visite mediche

Aljosa Vasic è pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia del Südtirol. Secondo quanto riferito da TrivenetoGoal.it, l’operazione è stata definita e il centrocampista del Palermo si trasferirà in Alto Adige con la formula del prestito oneroso.

Come riportato da TrivenetoGoal.it, decisivo è stato il faccia a faccia andato in scena ieri nel ritiro del Palermo tra il direttore sportivo rosanero Carlo Osti e il collega del Südtirol Matteo Lovisa, incontro che ha permesso di definire gli ultimi dettagli dell’accordo.





Sempre secondo TrivenetoGoal.it, per lunedì sono già state programmate le visite mediche del centrocampista, ultimo passaggio prima dell’ufficializzazione del trasferimento.

Con l’arrivo di Vasic, il Südtirol mette a disposizione di Davide Possanzini un nuovo rinforzo per il centrocampo in vista della prossima stagione.