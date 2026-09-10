Giornale di Sicilia: “Avellino-Palermo cambia orario: si gioca alle 17.15, decisione della Lega B per il caldo”
Cambio di orario per Avellino-Palermo, incontro valido per la quarta giornata del campionato di Serie B. La partita, inizialmente programmata per domenica alle 15, è stata posticipata alle 17.15 della stessa giornata.
A riportarlo è Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia. La modifica è stata disposta dalla Lega B, tenendo conto anche delle temperature ancora elevate previste in questo periodo dell’anno.
Lo spostamento permetterà dunque ad Avellino e Palermo di evitare la fascia più calda della giornata, disputando l’atteso confronto del Partenio nel tardo pomeriggio.
La decisione dopo quanto accaduto nell’ultimo weekend
Come sottolinea Radicini sul Giornale di Sicilia, la decisione arriva dopo le riflessioni avviate dalla Lega in seguito a quanto accaduto nell’ultimo fine settimana di campionato.
Le alte temperature hanno infatti creato problemi durante alcune partite. Il quotidiano richiama in particolare il malore accusato da Bozhinov durante Juve Stabia-Pisa, episodio che ha contribuito ad alimentare le valutazioni su una possibile rimodulazione degli orari.
L’obiettivo è quello di garantire una maggiore tutela della salute dei calciatori evitando, quando necessario, di disputare gli incontri nelle ore caratterizzate dalle temperature più elevate.
Per Avellino-Palermo, dunque, l’appuntamento resta fissato a domenica, ma con il nuovo calcio d’inizio stabilito per le ore 17.15.