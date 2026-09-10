Ascoli, Tomei: «Padova ennesimo test probante. La condizione viene giocando»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
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L’Ascoli si prepara alla sfida contro il Padova, valida per la quarta giornata di Serie B. Alla vigilia del match, il tecnico bianconero Francesco Tomei ha presentato una gara che si preannuncia particolarmente impegnativa.

«Il Padova è una squadra che si è strutturata bene, ha ambizioni importanti, è organizzata, forte in tutti i reparti, sa ciò che vuole e sarà l’ennesimo test probante. Noi lavoriamo molto sul nostro modo di fare, poi ogni gara ha il suo canovaccio. L’importante è restare concentrati su quello che dobbiamo fare».


Tomei ha poi fatto il punto sulla condizione del gruppo: «I ragazzi stanno bene, avere tutti a disposizione è una forza, non una difficoltà. Fisiologicamente ci sono momenti in cui uno sta fisicamente o mentalmente meglio di un altro. Anche sabato scorso chi è subentrato ci ha fatto vincere la partita, ma a livello generale di mentalità stiamo facendo uno step avanti. La condizione viene giocando, l’importante è che continuiamo a crescere e migliorare».

L’allenatore invita inoltre a mantenere equilibrio nonostante il buon avvio di stagione: «Ogni piccolo mattone è importante, ogni punto è fondamentale. Avere risultati positivi all’inizio dà autostima, fa crescere il gruppo e dà continuità. Ma è importante mantenere l’umiltà, avere i piedi per terra, non fare drammi se si perde e non esaltarsi se si vince».

Infine, un ringraziamento ai tifosi bianconeri, pronti a seguire in massa la squadra in trasferta: «Il nostro è un pubblico che puoi solo ringraziare, in casa o fuori ci dà sempre un grande supporto. Per noi è importante, i ragazzi non si risparmiano mai perché questa è una piazza che va ripagata al massimo per l’apporto che dà».

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