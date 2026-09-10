Palermo, allenamento mattutino a Torretta: il report
Il Palermo è tornato in campo questa mattina a Torretta per proseguire la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato.
La squadra di Filippo Inzaghi ha aperto la seduta con un lavoro di forza in palestra. Successivamente, i rosanero hanno svolto una serie di sprint, prima di concentrarsi su un’esercitazione dedicata alla tattica difensiva.
L’allenamento si è concluso con una partita, utile a mettere in pratica sul campo quanto provato durante la seduta. Il Palermo continua dunque la propria preparazione, con lo staff di Inzaghi al lavoro per arrivare al prossimo appuntamento nelle migliori condizioni.