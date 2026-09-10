Serie B, record di restrizioni dall’ONMS per la 4ª giornata: cinque gare sotto osservazione

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (28) pallone

La quarta giornata di Serie B si apre con un numero particolarmente elevato di restrizioni per le trasferte. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha infatti individuato cinque partite caratterizzate da profili di rischio, indicando alle rispettive Questure una serie di misure organizzative da adottare in sede di GOS.

Si parte da Benevento-Hellas Verona, in programma l’11 settembre, dove i residenti in provincia di Verona potranno acquistare il biglietto esclusivamente per il settore ospiti e solo se iscritti al programma di fidelizzazione dell’Hellas Verona. Previsti inoltre un potenziamento dello stewarding e il rafforzamento dei servizi di prefiltraggio e filtraggio.


Il 12 settembre toccherà a Cesena-Cremonese e Catanzaro-Carrarese. In entrambi i casi sono state previste restrizioni per i tifosi ospiti, con obbligo di fidelizzazione e, rispettivamente, anche l’incedibilità dei titoli d’ingresso. Saranno inoltre rafforzati stewarding e servizi di sicurezza.

Particolare attenzione anche a Avellino-Palermo, in programma il 13 settembre. I residenti nella Regione Sicilia potranno acquistare il biglietto soltanto per il settore ospiti e se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Palermo FC.

Sempre domenica 13 settembre è prevista infine Mantova-Sampdoria, una delle sfide con le disposizioni più articolate. I residenti in provincia di Genova potranno accedere alla trasferta soltanto rispettando i requisiti di fidelizzazione previsti, mentre per gli altri settori dello stadio la vendita sarà riservata ai residenti in provincia di Mantova e ai fidelizzati del Mantova 1911. Anche in questo caso è stata disposta l’incedibilità dei biglietti e il rafforzamento dei servizi di sicurezza.

Un quadro che certifica come la 4ª giornata di Serie B presenti un livello di attenzione particolarmente elevato sul fronte dell’ordine pubblico, con cinque incontri sottoposti a specifiche limitazioni per le tifoserie ospiti.

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