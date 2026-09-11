Repubblica Palermo: “Inzaghi-Nesta, amici contro al Partenio: dieci anni insieme e una vita di trionfi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
inzaghi conferenza stampa (2)

Da compagni si completavano: Filippo Inzaghi segnava, Alessandro Nesta impediva agli avversari di farlo. Per dieci anni hanno condiviso lo spogliatoio del Milan, vincendo praticamente tutto, oltre a vivere insieme una lunga esperienza con la maglia della Nazionale. Domenica, invece, saranno avversari sulle panchine di Palermo e Avellino. A raccontare il legame tra i due e i precedenti da allenatori è Valerio Tripi su Repubblica Palermo.

Uno degli episodi simbolo della loro storia risale alla finale del Mondiale per club del dicembre 2007 contro il Boca Juniors. Inzaghi aveva firmato il vantaggio del Milan, poi, dopo il momentaneo pareggio degli argentini, fu proprio Nesta a riportare avanti i rossoneri. SuperPippo si riprese successivamente la scena completando la doppietta nel 4-2 finale.


Dieci anni insieme al Milan

Dal 2002/03 al 2011/12 Nesta e Inzaghi hanno condiviso lo spogliatoio rossonero costruendo un palmarès straordinario: due scudetti, due Champions League, due Supercoppe europee, un Mondiale per club, una Coppa Italia e due Supercoppe di Lega.

Come ricorda Tripi su Repubblica Palermo, il loro percorso comune si è esteso anche alla Nazionale. Insieme sono diventati campioni del mondo in Germania nel 2006 e vicecampioni d’Europa nel 2000, dopo aver condiviso anche il percorso nell’Under 21.

Un rapporto rimasto forte anche dopo la fine della carriera da calciatori. Nel 2018, prima di un’amichevole tra il Perugia di Nesta e il Bologna di Inzaghi, terminata 1-1, l’ex difensore pubblicò una foto del loro abbraccio accompagnandola con la frase: «A casa del Pippero».

Da allenatori Inzaghi ha sempre battuto Nesta

L’amicizia, però, viene messa da parte quando inizia la partita. I due si sono affrontati già tre volte in gare ufficiali e il bilancio è nettamente favorevole a Inzaghi.

Il primo precedente risale al giugno 2018, nel turno preliminare dei playoff di Serie B. Il Venezia di Inzaghi superò 3-0 il Perugia di Nesta al Penzo.

Gli altri due confronti arrivarono nella stagione 2019/20, quando SuperPippo allenava il Benevento e Nesta sedeva sulla panchina del Frosinone. Anche in quel caso arrivarono due successi per Inzaghi: 1-0 al Vigorito e 3-2 allo Stirpe.

Domenica al Partenio-Lombardi, dunque, Nesta proverà a interrompere una serie che finora lo ha sempre visto sconfitto nelle sfide ufficiali contro l’amico ed ex compagno.

Palermo a punteggio pieno, Avellino a tre lunghezze

La nuova sfida arriva in un momento particolarmente interessante della stagione. Il Palermo di Inzaghi si presenterà al Partenio con 9 punti conquistati nelle prime tre giornate, mentre l’Avellino di Nesta insegue a tre lunghezze.

A dirigere l’incontro sarà Daniele Doveri.

Intanto, anche il mercato degli svincolati continua a tenere banco. Repubblica Palermo sottolinea come l’Avellino sia impegnato nella trattativa per James Rodriguez, mentre il Palermo ha deciso di aggiungere un altro elemento d’esperienza al proprio centrocampo.

Mazzitelli, un’altra opzione per il Palermo

Il nome è quello di Luca Mazzitelli, centrocampista classe 1995 reduce dall’ultima stagione al Cagliari. Al momento della stesura dell’articolo, Valerio Tripi riferiva che il giocatore si era già sottoposto alle visite mediche e che l’annuncio del suo ingaggio era atteso nelle ore successive (l’ufficialità dell’arrivo di Mazzitelli al Palermo è poi arrivata ieri sera).

Il centrocampista non sarà inserito inizialmente nella lista Over 23 per il campionato di Serie B, ma potrà essere utilizzato in Coppa Italia.

La sua presenza consentirà comunque a Inzaghi di aumentare immediatamente la competitività durante gli allenamenti e aggiungere esperienza allo spogliatoio.

Prima di pensare al futuro, però, c’è il Partenio. Nesta contro Inzaghi, due amici che per dieci anni hanno condiviso vittorie, trofei e uno spogliatoio e che domenica, ancora una volta, saranno avversari per novanta minuti.

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