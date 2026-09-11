Corriere dello Sport: “Palermo, colpo a sorpresa fuori mercato: preso Mazzitelli. In campionato potrà giocare da gennaio”

Un colpo a sorpresa quando il mercato sembrava ormai definitivamente alle spalle. Il Palermo ha ingaggiato Luca Mazzitelli, centrocampista trentenne arrivato da svincolato dopo l’esperienza al Como. L’accordo è stato ufficializzato in tarda serata dal club rosanero. A ricostruire i dettagli dell’operazione è Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport.

Un aspetto viene chiarito immediatamente: l’arrivo di Mazzitelli non è legato agli infortuni di Hernani e Strefezza. L’operazione era stata impostata precedentemente e dunque precede i problemi fisici accusati dai due brasiliani.





Mazzitelli potrà giocare in Coppa, in Serie B da gennaio

C’è però una particolarità importante. Mazzitelli è un calciatore Over 23 e il Palermo ha già esaurito tutti gli slot della lista Over per il campionato.

Di conseguenza, come spiega Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il nuovo centrocampista non potrà essere utilizzato in Serie B fino a gennaio. Potrà invece scendere regolarmente in campo in Coppa Italia.

L’operazione assume quindi le caratteristiche di un vero e proprio anticipo della sessione invernale: il Palermo si assicura subito il giocatore, potrà sfruttarlo in Coppa e successivamente inserirlo nella lista per il campionato.

Inzaghi voleva un’altra alternativa a centrocampo

L’arrivo di Mazzitelli risponde a una precisa esigenza di Filippo Inzaghi, che desiderava aumentare ulteriormente le alternative a disposizione in mezzo al campo.

Con il nuovo innesto diventano cinque le opzioni per i due posti della mediana nel 4-2-3-1. Una scelta che segue la stessa filosofia adottata in difesa, dove il Palermo dispone già di numerose alternative tra i centrali.

Mazzitelli, inoltre, non rappresenta un nome nuovo per la dirigenza. Il Corriere dello Sport ricorda come il centrocampista fosse stato accostato più volte ai rosanero e fosse tornato concretamente d’attualità nelle ultime battute del mercato estivo.

L’affare era già nato negli ultimi giorni di mercato

Un possibile trasferimento in extremis era stato valutato in concomitanza con la potenziale cessione di Gyasi all’Ascoli, operazione poi saltata. La pista Mazzitelli, però, non è stata abbandonata e pochi giorni dopo la chiusura del mercato il Palermo è riuscito comunque a portarla a termine.

In Sicilia arriva così un centrocampista d’esperienza, che secondo Antonio La Rosa era seguito anche dal Verona e che può aumentare ulteriormente il livello qualitativo del reparto.

Nell’ultima stagione Mazzitelli ha giocato in prestito al Cagliari, collezionando 18 presenze e due gol in Serie A.

Il Palermo, dunque, guarda già oltre l’immediato: Mazzitelli potrà rappresentare un’opzione in Coppa Italia nelle prossime settimane, mentre per vederlo a disposizione di Inzaghi in campionato bisognerà attendere gennaio.