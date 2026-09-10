Athletic Club Palermo, presentate le nuove maglie per la stagione 2026/27: le parole di Cottone, Perinetti e Ferazzoli

L’Athletic Club Palermo ha presentato le nuove maglie che accompagneranno la squadra nella stagione 2026-2027 di Serie D. Un appuntamento che ha rappresentato anche l’occasione per fare il punto sul nuovo campionato e sugli obiettivi della società, con gli interventi dei principali esponenti del club.

A prendere la parola è stato innanzitutto il presidente Antonio Cottone, che ha espresso sensazioni positive in vista della nuova stagione, con l’auspicio di poter confermare quanto di buono fatto in precedenza: «Sensazioni positive, speriamo di riconfermarci lì davanti».





Nel corso dell’incontro è intervenuto anche il direttore sportivo Giorgio Perinetti, chiamato a fare il punto sul percorso della squadra e sulle prospettive per la stagione appena iniziata. «Dobbiamo confermare quello di buono fatto l’anno scorso», ha dichiarato il direttore sportivo, sottolineando la volontà di dare continuità al lavoro svolto nella passata stagione.

Spazio anche alle parole del tecnico Ferazzoli, che ha guardato alla prossima sfida con la necessità di voltare pagina dopo la sconfitta contro il Siracusa. «Archiviata la sconfitta contro il Siracusa, dobbiamo ripartire subito», le parole dell’allenatore, che ha indicato nella reazione della squadra uno degli aspetti prioritari per il prosieguo del campionato.

L’evento è stato quindi l’occasione per presentare ufficialmente le nuove divise dell’Athletic Club Palermo, ma anche per ribadire le ambizioni della società e la volontà di continuare il percorso intrapreso nella passata stagione.

Con una nuova stagione di Serie D appena iniziata, l’Athletic Club Palermo è chiamato dunque a dare continuità al proprio progetto, con l’obiettivo di confermarsi nelle zone alte della classifica e tornare protagonista nel corso del campionato.