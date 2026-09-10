Entella, Chiappella: «Col Pisa gara affascinante. Dobbiamo crescere in consapevolezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
Palermo Entella 3-0 (86) chiappella

La Virtus Entella si prepara alla sfida contro il Pisa. Alla vigilia del match, il tecnico biancoceleste Andrea Chiappella ha presentato la gara, sottolineando la difficoltà dell’impegno ma anche la fiducia nelle qualità della propria squadra.

«È una partita affascinante, giocheremo contro una squadra storica, in un ambiente caldo, ma abbiamo preparato questo confronto con la nostra convinzione di poter fare male a tutti. Dobbiamo crescere in consapevolezza, qualcosa ci sta mancando nel percorso ma dobbiamo andare a prendercelo con le nostre qualità».


Chiappella chiede inoltre maggiore attenzione soprattutto in fase difensiva: «Non siamo sempre stati perfetti come dovremmo essere, certe situazioni non vanno concesse. Già da domenica voglio vedere maggiore attenzione, soprattutto in fase difensiva».

Sul possibile undici iniziale, l’allenatore conferma di avere ancora qualche dubbio: «I dubbi ci sono sempre per merito dei ragazzi, anche chi entra si fa sempre trovare pronto. Noi abbiamo pensato a recuperare qualcuno che era acciaccato, e siamo arrivati ad avere tutti disponibili, a parte i lungodegenti Bariti e Mezzoni, e di questo ringrazio tutti gli staff che collaborano con noi».

L’Entella arriva dunque alla sfida con il Pisa con l’obiettivo di confermare i propri progressi e dimostrare sul campo quella consapevolezza che, secondo Chiappella, rappresenta uno degli aspetti sui quali la squadra deve continuare a lavorare.

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