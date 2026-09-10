Empoli, Pagliuca: «Arezzo squadra forte, sarà una gara difficilissima»

Vigilia di campionato per l’Empoli, atteso dal derby contro l’Arezzo. Il tecnico azzurro Guido Pagliuca è intervenuto in conferenza stampa presentando una sfida che si preannuncia particolarmente delicata, anche alla luce dell’ottimo avvio di stagione della sua squadra.

«Sono contento per le due vittorie fatte in campionato e del pareggio in Coppa Italia, sono risultati arrivati contro squadre come Cremonese e Pisa che si lotteranno il campionato. Fa ancora più piacere allenare questi ragazzi e vederli allenare così forte ogni giorno. Mi mettono in difficoltà, ho diversi dubbi perché tutti meritano di essere presi in considerazione per la gara di domani».





Pagliuca sottolinea anche il rapporto che si sta creando tra la squadra e il pubblico: «Tutti spingono, tutti danno il massimo per l’Empoli. Come dicono i tifosi: orgogliosi di essere empolesi, e questi ragazzi ce l’hanno questo orgoglio. Tra la squadra ed i nostri tifosi si sta creando un’unione che per noi è un valore aggiunto».

«L’Arezzo ha radici solide»

Il derby contro l’Arezzo rappresenterà un test importante per gli azzurri. Pagliuca predica massima attenzione: «Sarà una gara diversa rispetto a Carrara. Dovremo fare attenzione quando l’Arezzo farà le pressioni e quando avrà invece il blocco più basso per trovare le soluzioni. L’Arezzo è una buonissima squadra, organizzata, che ha una struttura che viene da un percorso fatto lo scorso anno, allenata da un bravo allenatore».

Il tecnico non considera la sfida una possibile trappola: «Non penso che domani possa essere una gara trappola. Lo può pensare una squadra di prima fascia contro una squadra di ultima fascia, noi siamo all’inizio del percorso. L’Arezzo è costruito per stare ai piani alti della classifica, ha radici solide. Sarà una partita difficilissima».

L’obiettivo sarà quindi affrontare le difficoltà con il giusto atteggiamento: «Ci sono in palio punti importanti per il nostro percorso, dovremo saper stare nelle difficoltà. Più la partita è difficile e più l’Empoli cresce».

«Dobbiamo lottare da squadra»

Infine, Pagliuca si sofferma sull’identità che vuole vedere dalla propria squadra: «Nelle difficoltà dovremo difendere e lottare da squadra, vincere i contrasti ed i duelli. Deve essere nel nostro DNA e ogni gara siamo chiamati a dimostrarlo».

Contro un Arezzo dotato di qualità offensive, servirà inoltre grande attenzione nelle transizioni: «L’Arezzo sa attaccare, ha giocatori offensivi che saltano l’uomo. Dovremo fare attenzione a dove si perde palla».

E sulla formazione, il tecnico conferma di avere ancora diversi dubbi: «Avremo necessità di tutti, chi gioca e chi non gioca. Tutti si allenano con il piacere di crescere. Anche chi non gioca va forte, è un piacere vederli».