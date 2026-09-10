Palermo, UFFICIALE: Mazzitelli è rosanero
Il Palermo ha ufficializzato un nuovo innesto per la stagione 2026/2027. Il club rosanero ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive di Luca Mazzitelli, centrocampista svincolatosi dal Como 1907.
L’operazione, già anticipata nelle scorse ore, è stata dunque formalizzata dalla società, che ha dato il benvenuto al giocatore attraverso una nota ufficiale.
“Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Luca Mazzitelli, svincolatosi dal Como 1907”, si legge nella comunicazione del club.
Mazzitelli va così a rinforzare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi, aggiungendo esperienza e qualità al centrocampo rosanero.
Il Palermo ha inoltre rivolto al nuovo acquisto il proprio messaggio di benvenuto: “A Luca il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.
Si completa così un’altra operazione di mercato per il Palermo, che continua a puntellare la propria rosa anche dopo la chiusura della sessione estiva, sfruttando il mercato dei calciatori svincolati.