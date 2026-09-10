Roberto Lipari porta il rosanero alla Mostra del Cinema di Venezia: sul Red Carpet con la maglia del Palermo

C’è anche un tocco di Palermo sul red carpet della 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Tra i protagonisti presenti al Lido c’è infatti il comico palermitano Roberto Lipari, che ha scelto di portare con sé un pezzo della sua città e della sua passione per il Palermo.

Durante la sua presenza alla Mostra, Lipari ha sfilato sul red carpet indossando sotto la giacca la nuova maglia del Palermo per la stagione 2026-2027. Un dettaglio che non è passato inosservato e che ha immediatamente attirato l’attenzione dei tifosi rosanero.





A condividere lo scatto è stato anche il Palermo attraverso i propri canali social, giocando proprio sull’identità rosanero del comico palermitano: niente “red carpet”, ma “pink carpet”.

La foto è stata poi rilanciata dallo stesso Lipari nelle sue Instagram Stories, rendendo ancora più evidente il legame tra il comico e la sua squadra del cuore.