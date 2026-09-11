Corriere dello Sport: “Palermo, ad Avellino c’è l’insidia del sintetico: un terreno che non piace ai rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
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Il Palermo continua la preparazione in vista della trasferta di Avellino, ma tra le difficoltà che accompagneranno la squadra di Filippo Inzaghi al Partenio ce n’è una particolare: il terreno in erba sintetica. Una superficie alla quale i rosanero non sono abituati e che rappresenta una delle incognite della sfida di domenica.

A sottolinearlo è il Corriere dello Sport, che ricorda come già nella passata stagione questo tipo di terreno non si sia rivelato propriamente una «zona di comfort» per gli uomini di Inzaghi. Anche per questo motivo sarà interessante valutare la risposta della squadra in una partita che presenta caratteristiche differenti rispetto agli impegni affrontati finora.


Il Palermo continuerà ad allenarsi sull’erba naturale

Non sono previsti cambiamenti particolari nel programma di avvicinamento alla trasferta. Il Palermo, infatti, continuerà a lavorare regolarmente in sede e sull’erba naturale, senza modificare la propria preparazione in funzione del sintetico del Partenio.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, la squadra prosegue dunque il proprio percorso verso Avellino accompagnata anche dal grande entusiasmo dei tifosi.

Una dimostrazione è arrivata ieri pomeriggio al Renzo Barbera, dove Hernani e Perin hanno incontrato e salutato i sostenitori rosanero, ricevendo ancora una volta una testimonianza del clima di entusiasmo che circonda la squadra.

Trasferta ad Avellino, limitazioni per i tifosi del Palermo

Ci saranno però delle limitazioni per i sostenitori che vorranno seguire il Palermo in Irpinia.

Il Corriere dello Sport specifica che i residenti nella Regione Sicilia potranno acquistare i biglietti esclusivamente per il settore ospiti e soltanto se in possesso del programma di fidelizzazione del club rosanero.

Il Palermo si avvicina così alla sfida del Partenio con un’incognita in più da affrontare: adattarsi rapidamente a un terreno sintetico sul quale Inzaghi e i suoi uomini saranno chiamati a trovare subito le giuste risposte.

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