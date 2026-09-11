Giornale di Sicilia: “Palermo, Pierozzi-Cassandro è una staffetta continua: due titolari per una sola maglia”

Due giocatori per un posto, con una concorrenza destinata ad accompagnare il Palermo per tutta la stagione. Sulla fascia destra Filippo Inzaghi può contare su Niccolò Pierozzi e Tommaso Cassandro, protagonisti di una vera e propria staffetta nelle prime giornate di campionato. A soffermarsi sulle scelte del tecnico è Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia.

La strategia adottata dal Palermo durante il mercato estivo è stata chiara: mettere a disposizione dell’allenatore 22 giocatori potenzialmente titolari, in modo da poter affrontare ogni partita con alternative di livello e aumentare contemporaneamente la competitività durante gli allenamenti.





Pierozzi-Cassandro, concorrenza sulla fascia destra

Uno dei ballottaggi più interessanti riguarda proprio il ruolo di terzino destro. A Pierozzi è stato affiancato l’ex Catanzaro Cassandro, arrivato per rappresentare una vera alternativa all’ex Reggina.

Come evidenzia Orifici sul Giornale di Sicilia, Pierozzi ha cominciato la stagione con i gradi del titolare, dopo un’annata precedente particolarmente produttiva anche sotto il profilo di gol e assist. Cassandro, però, attraverso le proprie prestazioni ha già messo più volte Inzaghi nelle condizioni di dover riflettere sulle scelte.

Nella prima giornata di Serie B è stato Cassandro a partire dall’inizio a causa della squalifica di Pierozzi. Successivamente il numero 27 si è ripreso la maglia da titolare sia contro la Juve Stabia sia contro la Sampdoria.

Ad Avellino Pierozzi può partire ancora dall’inizio

La tendenza potrebbe proseguire domenica. Secondo il Giornale di Sicilia, contro l’Avellino Pierozzi potrebbe infatti disputare la terza partita consecutiva da titolare.

Questo non significa però che Cassandro sia destinato a un ruolo marginale. Al contrario, l’ex Catanzaro è diventato una delle sostituzioni utilizzate abitualmente da Inzaghi.

È accaduto sia contro la Juve Stabia sia nell’ultima gara con la Sampdoria: Cassandro è subentrato a Pierozzi, contro i blucerchiati dopo poco più di un’ora di gioco.

La profondità della rosa diventa un’arma

La situazione sulla corsia destra rappresenta bene la filosofia con cui è stata costruita la rosa. Con le cinque sostituzioni, infatti, non sono soltanto gli undici scelti inizialmente a poter incidere: secondo l’analisi di Salvatore Orifici, sono praticamente sedici i giocatori che nel corso di una partita possono diventare determinanti.

Inzaghi può così sfruttare una concorrenza interna elevata non soltanto durante le gare, ma anche nel lavoro quotidiano. Pierozzi parte in questo momento davanti nelle gerarchie, ma Cassandro continua a rappresentare un’alternativa concreta.

Una staffetta sulla fascia destra che potrebbe diventare uno dei temi ricorrenti del Palermo per tutta la stagione.