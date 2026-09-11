Corriere dello Sport: “Immobile torna in Nazionale: sarà capo delegazione dell’Under 16”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
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Una nuova vita nel calcio e ancora con la maglia azzurra. A poche settimane dall’addio al calcio giocato, Ciro Immobile è pronto a iniziare una nuova esperienza: il presidente della Figc Giovanni Malagò lo ha scelto come capo delegazione della Nazionale Under 16, allenata da Giovanni Costantino.

A raccontarlo è Marco Ercole sul Corriere dello Sport. L’esordio di Immobile nel nuovo incarico arriverà già nei prossimi giorni a Coverciano, in occasione della doppia amichevole contro la Spagna, in programma il 15 e il 17 settembre.


Immobile: «È arrivato il momento di restituire qualcosa al calcio»

Per l’ex attaccante si apre dunque un capitolo completamente diverso. Immobile metterà a disposizione dei giovani azzurri l’esperienza maturata durante una carriera chiusa con 306 gol in 601 presenze.

«È arrivato il momento di restituire al calcio qualcosa di quello che mi ha dato in tanti anni di carriera», ha spiegato Immobile nelle dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport.

Una carriera che lo ha visto diventare una leggenda della Lazio e conquistare con l’Italia il titolo di campione d’Europa nel 2021.

Il ritorno a Coverciano

Con la Nazionale maggiore Immobile ha totalizzato 57 presenze e 17 reti. Adesso tornerà a Coverciano con una funzione differente, accompagnando nel loro percorso ragazzi che stanno muovendo i primi passi con la maglia azzurra.

L’ex capitano della Lazio considera il nuovo incarico un’opportunità per rimettersi immediatamente in gioco e trasmettere ai più giovani ciò che ha imparato durante la propria carriera.

«Ringrazio il presidente Malagò per questa opportunità: tornare a Coverciano sarà per me un’emozione grandissima», ha dichiarato Immobile.

Una carriera da quattro volte capocannoniere

Come ricorda Marco Ercole sul Corriere dello Sport, il curriculum di Immobile comprende anche quattro titoli di capocannoniere della Serie A e la Scarpa d’Oro conquistata nel 2020, quando realizzò 36 reti.

A questi riconoscimenti individuali si aggiunge il successo più prestigioso con la Nazionale: l’Europeo conquistato a Wembley nel 2021.

Malagò: «Un esempio autentico»

La scelta della Figc punta proprio sull’esperienza sportiva e umana accumulata dall’ex centravanti durante la sua lunga carriera.

Malagò ha spiegato così la decisione di affidargli il nuovo incarico: «Un esempio autentico di cosa voglia dire indossare la maglia azzurra».

Per Immobile comincia quindi una nuova avventura. Non più gol da realizzare, ma esperienza da trasmettere alle nuove generazioni della Nazionale italiana.

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