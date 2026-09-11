Giornale di Sicilia: “Nuovo colpo Palermo. Arriva Mazzitelli”

Il mercato è chiuso, ma il Palermo piazza un nuovo colpo. I rosanero hanno ufficializzato l’arrivo di Luca Mazzitelli, centrocampista classe 1995 rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza con il Como. Il giocatore ha sottoscritto un contratto di un anno con opzione per la stagione successiva. A fare il punto sull’operazione è Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

Non si tratta di un nome nuovo per il Palermo. Mazzitelli era stato seguito già durante l’estate, senza che l’operazione riuscisse a concretizzarsi. Una volta chiuso il mercato, però, il centrocampista si è liberato dal Como e l’occasione è tornata sul tavolo: questa volta il club rosanero ha deciso di coglierla.





Lista Over completa, Mazzitelli aspetterà gennaio

C’è però un aspetto importante che riguarda il suo impiego. La lista Over del Palermo è già completa con 18 giocatori e, per questo motivo, Mazzitelli al momento non sarà inserito nell’elenco degli utilizzabili in Serie B.

Potrà invece essere schierato in Coppa Italia e, soprattutto, inizierà immediatamente a lavorare con il gruppo di Filippo Inzaghi per ritrovare la migliore condizione.

Come spiega Radicini sul Giornale di Sicilia, la situazione potrà cambiare a gennaio, quando con la riapertura del mercato sarà possibile ridisegnare gli equilibri della lista. Soltanto in presenza di un eventuale grave infortunio e nel rispetto delle norme previste dal regolamento, il club potrebbe intervenire sulla lista Over in corso d’opera.

Nessun legame con gli infortuni di Hernani e Strefezza

L’acquisto non nasce per tamponare l’emergenza provocata dagli stop di Hernani e Strefezza. Il Palermo ha semplicemente deciso di sfruttare un’opportunità che si è presentata a mercato chiuso.

L’obiettivo immediato per Mazzitelli sarà quindi inserirsi velocemente nel gruppo e recuperare la condizione. Poi arriverà gennaio e, come sottolinea il Giornale di Sicilia, il quadro potrebbe essere differente. Il nuovo arrivato può trasformarsi così in una carta importante quando la stagione entrerà nella fase decisiva.

Esperienza tra Serie A e Serie B

Mazzitelli porta con sé un bagaglio importante. Romano, cresciuto nel settore giovanile della Roma, ha attraversato numerose tappe del calcio professionistico italiano. Dopo il debutto con i giallorossi ha giocato, tra le altre, con Südtirol, Brescia, Sassuolo, Genoa, Virtus Entella, Pisa, Monza, Frosinone, Cagliari e Como. Ha inoltre vestito la maglia dell’Italia Under 21.

Una delle esperienze più significative è stata quella con il Frosinone. Con i ciociari ha conquistato la promozione in Serie A nel 2022/23 e nella stagione successiva ha disputato 29 partite nel massimo campionato realizzando cinque gol.

Secondo l’analisi di Massimiliano Radicini, il Palermo aggiunge così un centrocampista centrale capace di giocare davanti alla difesa oppure qualche metro più avanti, offrendo intensità e qualità nel palleggio. Un elemento che può garantire equilibrio e personalità, oltre a una buona propensione agli inserimenti e alle conclusioni dalla distanza.

Mazzitelli, dunque, non arriva necessariamente per incidere subito in campionato. Il Palermo ha scelto di anticipare i tempi sfruttando un’occasione: adesso toccherà al centrocampista inserirsi nel gruppo, ritrovare la condizione e farsi trovare pronto quando, a gennaio, gli equilibri della rosa potranno cambiare.