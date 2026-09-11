Giornale di Sicilia: “Palermo, bagno di folla per Perin e Hernani: selfie, autografi e l’abbraccio dei tifosi”

L’entusiasmo attorno al Palermo non si ferma. Circa un centinaio di tifosi ha partecipato al Meet&Greet organizzato dal club al Barbera con Perin e Hernani, protagonisti di un pomeriggio tra selfie, autografi e momenti di condivisione con il pubblico rosanero. A raccontare l’iniziativa è Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.

I due calciatori hanno firmato magliette, palloni, cartoline e persino un quadro, ricevendo in cambio complimenti e messaggi di incoraggiamento. Si tratta del secondo appuntamento di questo tipo organizzato dal Palermo dopo quello del 27 agosto con Strefezza e Barba, nell’ambito di un’iniziativa pensata per avvicinare ulteriormente i nuovi arrivati ai sostenitori.





Perin conquista subito il popolo rosanero

Per Perin non si tratta del primo bagno di folla. Il portiere aveva già ricevuto una calorosa accoglienza il 26 agosto, subito dopo il suo arrivo dalla Juventus. L’affetto nei suoi confronti è rimasto immutato e, come sottolinea Arena sul Giornale di Sicilia, sono numerosi i tifosi che hanno scelto di acquistare la sua maglia.

Lunedì il numero 1 ha fatto il proprio esordio al Barbera contro la Sampdoria. Nonostante la rete subita da Insigne, il portiere ha mostrato la sicurezza che lo ha contraddistinto in Serie A, ricevendo l’ovazione degli oltre 33 mila presenti.

Durante il Meet&Greet non sono mancati momenti particolari. Un giovane tifoso ha chiesto a Perin consigli per migliorare nel ruolo, mentre un altro gli ha regalato un quadretto che lo raffigurava. Una sostenitrice ha invece registrato con lui un video saluto. Spazio anche all’ironia legata al Fantacalcio: «Ti avevo preso al Fantacalcio, ora come farò senza di te?».

Hernani rassicura i tifosi: «Bene, bene»

Grande affetto anche per Hernani, presente all’evento nonostante l’infortunio accusato nel primo tempo della partita contro la Sampdoria.

Il brasiliano ha distribuito sorrisi e autografi e, come racconta il Giornale di Sicilia, a chi gli ha domandato se sarebbe tornato presto ha risposto positivamente. Interpellato invece sulle proprie condizioni, si è limitato a un sorridente: «Bene, bene».

I tempi di recupero restano però incerti. Secondo quanto riportato da Alessandro Arena, sarà probabilmente Filippo Inzaghi a fornire maggiori indicazioni alla vigilia della partita contro l’Avellino, appuntamento per il quale la presenza del numero 23 viene indicata come improbabile.

Perin, invece, tornerà a difendere la porta rosanero con l’obiettivo di trovare il primo clean sheet con il Palermo: nelle due gare disputate finora ha incassato il gol della Sampdoria e le due reti dell’Arezzo, senza responsabilità specifiche secondo quanto evidenziato dal quotidiano.

Il pomeriggio del Barbera ha intanto confermato ancora una volta il forte legame che si sta creando tra il nuovo Palermo e la sua gente, con Perin e Hernani al centro dell’abbraccio dei sostenitori.