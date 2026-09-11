Giornale di Sicilia: “Avellino-Palermo, al Partenio 500 posti per i tifosi rosanero: obbligatoria la fidelity card”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
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Saranno 500 i posti a disposizione dei tifosi del Palermo per la trasferta di domenica contro l’Avellino. La gara, valida per la quarta giornata di Serie B, si giocherà alle 17.15 al Partenio-Adriano Lombardi, con precise limitazioni previste per i sostenitori provenienti dalla Sicilia. A fare il punto è Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

In occasione della partita è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia in tutti i settori dello stadio, con l’unica eccezione rappresentata dal settore ospiti.


Fidelity card obbligatoria per il settore ospiti

I sostenitori rosanero potranno dunque assistere ad Avellino-Palermo esclusivamente dal settore loro riservato, ma dovranno rispettare un’altra condizione: sarà infatti obbligatorio essere in possesso della fidelity card del Palermo.

Come riporta Radicini sul Giornale di Sicilia, la disponibilità complessiva è di 500 biglietti, con un prezzo di 13 euro. A questa cifra devono essere aggiunti gli eventuali diritti di prevendita.

La vendita è cominciata alle 15 di ieri e proseguirà fino alle 19 di sabato, attraverso il canale online e i punti vendita appartenenti al circuito Go2.

Le indicazioni per i tifosi

Il Giornale di Sicilia ricorda inoltre alcune disposizioni da rispettare all’interno del Partenio. Non sarà possibile introdurre striscioni, bandiere o altro materiale senza aver ottenuto preventivamente la necessaria autorizzazione.

I tifosi dovranno inoltre occupare esclusivamente il posto riportato sul proprio biglietto.

L’invito rivolto ai sostenitori è quello di arrivare ai varchi con un congruo anticipo, in modo da facilitare e velocizzare tutte le procedure necessarie per l’ingresso allo stadio.

Per la trasferta di Avellino, dunque, il Palermo potrà contare su una rappresentanza di 500 sostenitori rosanero, chiamati ad accompagnare la squadra nella sfida del Partenio.

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