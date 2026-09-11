Gazzetta dello Sport: “Il Palermo prende anche lo svincolato Mazzitelli”

PALERMO – Il Palermo piazza un altro innesto e rinforza ulteriormente il centrocampo a disposizione di Filippo Inzaghi. Come riferisce Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il club rosanero ha attinto dal mercato degli svincolati assicurandosi Luca Mazzitelli, centrocampista di 30 anni.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il giocatore aveva già seguito il ritiro estivo con il Como dopo l’ultima stagione trascorsa a Cagliari. Successivamente Mazzitelli ha firmato la risoluzione consensuale del contratto con il club lariano, liberandosi e restando in attesa di una nuova opportunità.





Un’occasione che ha deciso di cogliere il Palermo. Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport sottolinea come Mazzitelli fosse già finito nel mirino della società rosanero nel corso della sessione invernale di gennaio. In quell’occasione l’operazione non era arrivata alla fumata bianca, mentre adesso il club ha potuto completare l’ingaggio senza dover attendere una nuova finestra di mercato.

Per Inzaghi arriva dunque un’altra soluzione in mezzo al campo. Come evidenzia ancora Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Mazzitelli potrebbe inoltre essere legato alla situazione di Filippo Ranocchia, che potrebbe lasciare il Palermo qualora si presentasse un’emergenza sul fronte degli infortuni lunghi in un altro club, scenario che permetterebbe un’eventuale operazione in lista.