Palermo, settore giovanile e Femminile: il programma delle gare
Il Palermo attraverso il proprio sito ufficiale rende noto il riepilogo delle prossime gare delle formazioni del Settore Giovanile e Femminile rosanero.
- PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Coppa Italia – 1ª giornata
RACING CATANIA-PALERMO WOMEN
Domenica 27 settembre, ore 15.30 – Viagrande (CT), Campo Francesco Russo
- PRIMAVERA
Coppa Italia Primavera – 2° Turno
BARI-PALERMO
Sabato 26 settembre, ore 14.30 – Modugno (BA), Campo Sigismondo Palmiotta
- UNDER 16 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 3ª giornata
PALERMO-JUVE STABIA
Domenica 27 settembre, ore 13.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale
- UNDER 15 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 3ª giornata
PALERMO-JUVE STABIA
Domenica 27 settembre, ore 11.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale