Palermo, settore giovanile e Femminile: il programma delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
de angelis primavera

Il Palermo attraverso il proprio sito ufficiale rende noto il riepilogo delle prossime gare delle formazioni del Settore Giovanile e Femminile rosanero.

 

  • PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Coppa Italia – 1ª giornata


RACING CATANIA-PALERMO WOMEN

Domenica 27 settembre, ore 15.30 – Viagrande (CT), Campo Francesco Russo

 

  • PRIMAVERA

Coppa Italia Primavera – 2° Turno

BARI-PALERMO

Sabato 26 settembre, ore 14.30 – Modugno (BA), Campo Sigismondo Palmiotta

 

  • UNDER 16 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 3ª giornata

PALERMO-JUVE STABIA

Domenica 27 settembre, ore 13.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

 

  • UNDER 15 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 3ª giornata

PALERMO-JUVE STABIA

Domenica 27 settembre, ore 11.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

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