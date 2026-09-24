Italia al lavoro verso il Belgio: Scalvini torna in gruppo, Bianchedi presente a Coverciano

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
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Come riportato da TMW, mattinata di rifinitura a Coverciano per la Nazionale di Roberto Mancini, attesa domani sera allo stadio Olimpico di Roma per l’esordio in Nations League contro il Belgio (calcio d’inizio alle ore 20.45).
La principale novità della sessione riguarda Giorgio Scalvini: il difensore dell’Atalanta, rimasto a riposo nel training di ieri a causa di un colpo alla caviglia rimediato in campionato contro la Juventus, ha smaltito il problema precauzionale e si è regolarmente allenato insieme al resto del gruppo. Lavoro a parte nelle fasi iniziali solo per i portieri (Donnarumma, Vicario, Carnesecchi e Pessina), destinati a ricongiungersi con i compagni nel corso della seduta.
A seguire da vicino l’allenamento a bordocampo era presente anche la capodelegazione azzurra Diana Bianchedi, mentre resta in attesa del parere dell’ANAC relativo alla compatibilità dell’incarico con la sua carica di vicepresidente vicaria del CONI.
 Nel pomeriggio la squadra si trasferirà nella Capitale, dove in serata sono previste le consuete conferenze stampa della vigilia.

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