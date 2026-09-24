Palermo FC, nuova partnership con Sibeg: Coca-Cola e Powerade al fianco dei rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
sibeg
Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Palermo FC ha reso noto il nuovo accordo commerciale con Sibeg, storica azienda siciliana responsabile della produzione e distribuzione dei prodotti “The Coca-Cola Company” nell’Isola dal 1960.
Per la stagione 2026/2027, i brand Coca-Cola e Powerade ricopriranno rispettivamente i ruoli di Official Soft Drink Partner e Official Sports Drink Partner del club di viale del Fante. L’intesa prevede visibilità sui led a bordocampo e sui backdrop durante le conferenze stampa e le interviste pre e post gara dello stadio “Renzo Barbera”, oltre a iniziative ed esperienze esclusive riservate ai clienti Sibeg.
Soddisfazione per la firma dell’accordo è stata espressa da Luca Busi, Amministratore Delegato di Sibeg Coca-Cola: «Essere al fianco del Palermo FC significa per Sibeg rafforzare ancora una volta il legame con la Sicilia e con le sue comunità. Siamo un’azienda profondamente radicata nell’Isola e crediamo nelle partnership capaci di generare relazioni autentiche. Il calcio è uno dei linguaggi più potenti di partecipazione e appartenenza e il Palermo rappresenta una comunità straordinariamente ampia e appassionata. Vogliamo accompagnare il Club in questa nuova stagione, vivendo insieme ai tifosi le emozioni di un percorso che ci auguriamo possa regalare grandi soddisfazioni».
Alle parole di Busi hanno fatto eco quelle di Giovanni Gardini, Amministratore Delegato del Palermo FC: «Coca-Cola è uno dei brand più celebri al mondo e da decenni accompagna intere generazioni di tifosi, vivendo con loro tutte le emozioni che lo sport sa regalare. Allo stesso tempo, Powerade rappresenta un punto di riferimento nel mondo dello sport, affiancando gli atleti nel raggiungimento dei loro obiettivi. Per questo siamo lieti di riaccogliere tra i nostri partner Sibeg, realtà di riferimento dell’imprenditoria siciliana con cui abbiamo già collaborato in passato e che condivide con il Club valori quali appartenenza e vicinanza al territorio».

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