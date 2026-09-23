Palermo, Mazzitelli si presenta: la fotogallery dal CFA
Giornata di presentazione in casa Palermo per Luca Mazzitelli. Il centrocampista rosanero ha incontrato la stampa al Palermo CFA, raccontando le prime sensazioni della sua nuova avventura e la voglia di mettersi a disposizione di Filippo Inzaghi.
Mazzitelli ha ribadito la propria fiducia nel progetto rosanero e l’obiettivo di ritrovare progressivamente la migliore condizione per dare il proprio contributo alla squadra.
In basso la fotogallery della presentazione di Luca Mazzitelli al Palermo CFA.