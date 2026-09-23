Palermo, Mazzitelli si presenta: la fotogallery dal CFA

Alessandra Lo Monaco Settembre 23, 2026
mazzitelli (11)

Giornata di presentazione in casa Palermo per Luca Mazzitelli. Il centrocampista rosanero ha incontrato la stampa al Palermo CFA, raccontando le prime sensazioni della sua nuova avventura e la voglia di mettersi a disposizione di Filippo Inzaghi.

Mazzitelli ha ribadito la propria fiducia nel progetto rosanero e l’obiettivo di ritrovare progressivamente la migliore condizione per dare il proprio contributo alla squadra.


In basso la fotogallery della presentazione di Luca Mazzitelli al Palermo CFA.

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