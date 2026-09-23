Giornale di Sicilia: “Miccoli Legends Game, anche Inzaghi protagonista: Superpippo torna in campo con la numero 9”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 23, 2026
palermo padova 2-1 (11)

Anche Filippo Inzaghi sarà tra i protagonisti di The Last Match-Miccoli Legends Game. Il tecnico del Palermo ha deciso di scendere in campo sabato al Renzo Barbera per celebrare l’addio al calcio di Fabrizio Miccoli, in una serata che riporterà sul terreno di gioco numerosi protagonisti legati alla storia rosanero.

Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, per l’occasione Inzaghi tornerà a indossare la maglia numero 9, aggiungendo così un altro nome di prestigio al parterre della partita organizzata per salutare Miccoli.


Tra le nuove conferme figurano anche Goian, Cassani, Nainggolan e Diego Armando Maradona Jr., tutti pronti a ritrovarsi al Barbera per una serata all’insegna dello spettacolo.

Ballardini guiderà la squadra di Miccoli

A guidare dalla panchina la formazione di Miccoli sarà invece Davide Ballardini. Come riferisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la squadra dell’ex numero 10 rosanero affronterà la Nazionale Artisti TV.

L’evento è stato pensato per riunire ex compagni, protagonisti del passato del Palermo e personaggi del mondo dello sport attorno a Miccoli, che proprio al Barbera ha scritto alcune delle pagine più importanti della propria carriera.

L’elenco dei partecipanti è già particolarmente ricco. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia ricorda le presenze confermate di Sirigu, Bovo, Balzaretti, Simplicio, Carrozzieri, Migliaccio, Viviano, Amauri, Ilicic, Liverani, Nuno Gomes e Bojinov.

Non mancheranno inoltre personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo. Tra i partecipanti, sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, ci sarà l’attore scozzese Gianni Capaldi, mentre in campo sono annunciati anche il rapper Tony Effe e il producer e musicista Drillioner.

Una serata che si preannuncia dunque ricca di volti conosciuti, con Inzaghi pronto a lasciare momentaneamente la panchina del Palermo per tornare sul prato del Barbera con la sua storica numero 9.

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