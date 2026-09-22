Serie B, boom di spettatori: nuovo record stagionale. Palermo trascina, oltre 131mila tifosi negli stadi

La Serie BKT continua a registrare numeri da favola sugli spalti. Il weekend appena concluso ha portato complessivamente 131.365 spettatori negli stadi, stabilendo il nuovo primato stagionale e confermando la grande partecipazione che sta accompagnando il campionato.

Per la quarta volta nelle prime cinque giornate, infatti, è stata superata la barriera dei 100mila spettatori complessivi. Un andamento che ha fatto salire la media generale dall’inizio della stagione fino a sfiorare quota 110mila presenze per turno.





Palermo trascina, grandi numeri anche a Genova e Verona

A trainare il dato sono state soprattutto le piazze con il maggiore seguito. Palermo continua a viaggiare su numeri da record, accompagnato anche dall’entusiasmo generato dal primato solitario in classifica.

Grande risposta anche a Genova, sponda blucerchiata, mentre a Verona l’attesissimo derby scaligero, vinto in rimonta, ha richiamato circa 20mila spettatori.

Numeri che testimoniano quanto le grandi piazze stiano incidendo sulla crescita complessiva delle presenze nel campionato cadetto.

Anche la provincia riempie gli stadi

Il successo della giornata, però, non riguarda esclusivamente i grandi palcoscenici. Segnali particolarmente significativi arrivano anche dalla provincia e dalle città storicamente legate al calcio.

Nell’ultimo weekend sia Ascoli che Modena hanno superato quota 10mila spettatori, dimostrando come la partecipazione del pubblico sia ormai diffusa in tutto il torneo.

La Serie B sta così vivendo una delle stagioni più partecipate e spettacolari della sua storia recente. Dopo cinque giornate, i numeri non possono più essere ricondotti soltanto all’entusiasmo tipico dell’inizio del campionato: quattro turni sopra quota 100mila e il record di 131.365 spettatori raccontano una passione che continua a crescere.