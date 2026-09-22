Giornale di Sicilia: “Palermo, relax per la squadra: si riprende giovedì”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (5) hernani

Qualche giorno per staccare la spina e recuperare energie, poi il Palermo tornerà al lavoro. Dopo il primo ciclo di partite, i rosanero si concedono una breve parentesi di riposo prima della ripresa degli allenamenti, fissata per giovedì pomeriggio.

Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i calciatori avranno così alcuni giorni per ricaricare le pile, smaltire le fatiche accumulate nelle prime gare ufficiali e trascorrere un po’ di tempo lontano dal campo. Poi inizierà un nuovo ciclo di lavoro in vista dei prossimi impegni.


Uno degli aspetti più importanti della sosta sarà il recupero degli infortunati. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea come Filippo Inzaghi conti di ritrovare Perin e Hernani.

Il portiere potrà tornare tra i pali, mentre il brasiliano rappresenta una soluzione preziosa per aumentare le alternative a centrocampo e mettere a disposizione del tecnico caratteristiche differenti.

La pausa servirà anche per lavorare sull’inserimento di Luca Mazzitelli nei meccanismi della squadra. Un ulteriore elemento sul quale Inzaghi potrà concentrarsi durante queste settimane per ampliare le proprie possibilità di scelta.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la seduta di giovedì rappresenterà dunque il primo passo verso il nuovo ciclo di lavoro. Il Palermo potrà sfruttare questa finestra non soltanto per recuperare energie, ma anche per intervenire sui dettagli.

Una pausa che, conclude l’analisi di Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, può diventare un’opportunità per rendere il Palermo ancora più solido in vista della ripresa del campionato.

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