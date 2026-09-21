Palermo, i risultati del Settore Giovanile: vincono gli Under 17, pari della Primavera

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2026
primavera palermo 26 27

Weekend di gare per le formazioni del Settore Giovanile del Palermo, impegnate nei rispettivi campionati. Il bilancio vede il pareggio della Primavera contro il Bari, il successo dell’Under 17 sulla Juve Stabia e le sconfitte delle formazioni Under 16 e Under 15 contro il Lecce.

La Primavera, nella terza giornata del Girone B del campionato Primavera 2, ha pareggiato 2-2 contro il Bari. A segno per i rosanero Schirliu e Squillacioti.


Successo invece per l’Under 17 maschile, che nella terza giornata del Girone C del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B ha superato 2-1 la Juve Stabia grazie alle reti di Pecoraro e Profeta.

Giornata negativa per l’Under 16 maschile, battuta 4-0 dal Lecce nella seconda giornata del Girone C del Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B.

Sconfitta anche per l’Under 15 maschile: nella seconda giornata del Girone C del Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B, il Lecce si è imposto 3-1 sul Palermo. Per i rosanero è andato a segno De Nuzzo.

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