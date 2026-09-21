Gautieri: «Il Palermo è la squadra da battere. In Serie B può succedere di tutto»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2026
gautieri

Carmine Gautieri indica il Palermo come punto di riferimento dell’attuale campionato di Serie B. L’ex calciatore e allenatore, intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb, si è soffermato anche sulla corsa nel torneo cadetto, con i rosanero che hanno iniziato la stagione conquistando il primo posto in classifica.

Alla domanda sulla Serie B, Gautieri non ha avuto dubbi: «Il Palermo è la squadra da battere. Poi può succedere di tutto: dal Verona che farà un bel campionato a chi riuscirà a fare passi importanti».


Nel corso dell’intervista concessa a TuttoMercatoWeb, Gautieri ha affrontato anche altri temi, a partire dal Lecce e dal Genoa. Sulla formazione salentina ha spiegato che affrontando avversari più forti è normale incontrare difficoltà, mentre sulla situazione del Genoa ha invitato a concedere tempo a Daniele De Rossi.

L’attenzione del Palermo resta però rivolta alla Serie B e a un campionato ancora nella sua fase iniziale. Le parole rilasciate da Gautieri a TuttoMercatoWeb collocano i rosanero tra le principali protagoniste del torneo, pur sottolineando l’imprevedibilità della categoria.

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