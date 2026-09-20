Serie B: Empoli avanti 0-1 a Modena dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
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Una prima frazione di gioco positiva per l’Empoli, che conduce per 1-0 il match della 5a giornata di Serie B contro il Modena. Buona prestazione finora da parte degli azzurri, che proveranno a confermare il risultato anche nella ripresa.

Dopo una prima fase di studio tra le due squadre, a sbloccare l’incontro al 27′ sono i toscani: tiro di Saporiti che viene murato, la palla sputata fuori dall’area modenese arriva a Yepes che arma il destro scagliando una conclusione che inganna Chichizola. Nel finale di tempo i canarini spingono in avanti alla ricerca del pari, ma vanno al riposo sotto per 1-0.


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