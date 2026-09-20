Arezzo-Sudtirol 1-4, Possanzini: «Punteggio bugiardo. Il nostro obiettivo resta la salvezza»

In seguito alla larga vittoria per 1-4 in casa dell’Arezzo, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore del Sudtirol, Davide Possanzini, prudente nel ricordare che la squadra non deve perdere di vista l’obiettivo iniziale, la salvezza.

«Il risultato è largo, ma credo che la partita sia stata più equilibrata di quanto dica il punteggio – ha dichiarato il tecnico -. Siamo stati bravi a capire i momenti della gara e siamo stati premiati. Il merito è soprattutto dei ragazzi, perché hanno interpretato bene quello che avevamo preparato. Siamo una squadra giovane, con nove giocatori su undici nuovi, e per questo sono particolarmente contento»





Un commento poi sulla prestazione avversaria: «Nei primi minuti l’Arezzo ha cercato di venirci a prendere forte, provando a recuperare palla alta e impedendoci di giocare. Siamo stati bravi a uscire dalla pressione e questo, secondo me, ha costretto l’Arezzo ad abbassarsi un po’, cercando maggiormente di chiuderci le linee di passaggio in mezzo al campo. Noi abbiamo avuto la pazienza di non forzare le giocate»

E sul gol subito: «Un po’ mi dispiace, perché era una situazione che potevamo gestire meglio. Non parlerei di leggerezza, però sicuramente potevamo evitare di concedere quella rete. Per il resto i ragazzi mi hanno stupito positivamente. Sono stati bravi, ma adesso guai ad abbassare la guardia»

Infine, sul quali sono gli obiettivi di questa squadra, Possanzini non ha dubbi: «Non dobbiamo perdere di vista la realtà. Siamo una squadra praticamente nuova e la società ha scelto di cambiare impostazione e investire maggiormente sui giovani. Probabilmente si era chiuso un ciclo ed era necessario fare qualcosa di diverso. Sono arrivati ragazzi con fame e voglia di crescere e credo che la società abbia lavorato bene. Il nostro obiettivo resta la salvezza»