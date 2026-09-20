Panchine bollenti tra Serie A e B: Stroppa a rischio a Venezia, Cioffi traballa a Carrara

La sosta per le Nazionali potrebbe trasformarsi nel momento delle riflessioni per Venezia e Carrarese. Due panchine sono finite sotto osservazione dopo un avvio di stagione complicato: quella di Giovanni Stroppa in Serie A e quella di Gabriele Cioffi in Serie B. In entrambi i casi sono già emersi anche i nomi degli eventuali sostituti.

Venezia, Stroppa rischia: D’Aversa in pole





Sono ore particolarmente delicate per Giovanni Stroppa. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, nonostante l’importante mercato estivo condotto dal Venezia, la formazione lagunare è ancora ferma a zero punti ed è l’unica squadra della Serie A a non avere raccolto punti.

La società starebbe quindi valutando di sfruttare le tre settimane di sosta per le Nazionali per intervenire sulla guida tecnica. Il Venezia tornerà in campo lunedì 12 ottobre nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta e, secondo TuttoMercatoWeb, Stroppa potrebbe essere sollevato dall’incarico durante la pausa.

L’indiscrezione riportata da TMW, che indica Alessio Alaimo come fonte, individua già il principale candidato per l’eventuale successione: in caso di esonero, il primo nome valutato dalla dirigenza sarebbe quello di Roberto D’Aversa, reduce dalla seconda parte della scorsa stagione trascorsa al Torino.

Carrarese, riflessioni su Cioffi: spunta Castori

Situazione delicata anche in Serie B. La Carrarese ha raccolto appena un punto nelle prime cinque giornate ed è ultima da sola in classifica. Numeri che avrebbero portato la società ad avviare delle valutazioni sulla posizione di Gabriele Cioffi.

Secondo l’indiscrezione riportata in esclusiva da TuttoB, attribuita a Nicolò Schira, la panchina del tecnico sarebbe in bilico e il club starebbe riflettendo sull’eventualità di un cambio alla guida della squadra.

Anche in questo caso circola già un possibile sostituto. Qualora la Carrarese decidesse di procedere con il ribaltone, il profilo gradito sarebbe quello di Fabrizio Castori.

Due situazioni ancora in fase di valutazione, dunque, ma con la sosta che potrebbe diventare decisiva. Stroppa a Venezia e Cioffi a Carrara sono sotto osservazione: D’Aversa e Castori, secondo le rispettive indiscrezioni, rappresentano i primi nomi emersi in caso di cambio in panchina.