Cremonese-Entella 0-0, Pecchia: «Siamo stati colpiti da un virus intestinale, partita condizionata da questo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
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In seguito al match pareggiato sul risultato di 0-0 contro l’Entella, che analizzato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore della Cremonese, Fabio Pecchia, spiegando come un virus abbia condizionato la prestazione della sua squadra nella gara odierna.

«Sono estremamente soddisfatto – ha dichiarata il tecnico – sono felice perché tanti giocatori erano pronti a chiedermi il cambio per un virus gastrointestinale che nelle ultime ore ci ha colpito. Noi non siamo questi. All’intervallo ho chiesto di rimanere attaccati alla partita. Dopo l’infortunio di Pontisso, ci sono state altre situazioni da gestire. Una partita condizionata da una nostra situazione particolare»


Uno sguardo poi anche agli avversari: «Diamo certamente anche dei meriti all’Entella, squadra in salute. Ne usciamo indenni, abbiamo un clean sheet, il primo della stagione. Io guardo a questo aspetto positivo. Analizzare il match da un punto di vista tecnico oggi vale fino a un certo punto»

Infine, Pecchia ha aggiunto: «C’è stata troppa differenza tra ciò che sanno fare i ragazzi e quello visto oggi. Sono in realtà felice perché, nella sofferenza, eravamo in una condizione surreale. Luperto qualche giorno fa aveva già dato forfait per influenza; al 45′ Rocchetti ha chiesto il cambio, Bianchetti aveva il vomito ed è rimasto comunque in campo. Thorsby lo stavo sostituendo, poi è cambiata la situazione e l’ho in un altro momento perché sentiva qualcosa. Il gruppo è voluto rimanere aggrappato alla partita fino alla fine»

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