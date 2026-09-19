Palermo-Padova 2-1, gli highlights: la doppietta di Vavassori fa esplodere il Barbera
Il Palermo rimonta e batte 2-1 il Padova al Renzo Barbera, conquistando un successo pesantissimo prima della sosta. Una partita combattuta, inizialmente in salita per la formazione guidata da Filippo Inzaghi, capace però di reagire e ribaltare il risultato trascinata da Dominic Vavassori.
Sono gli ospiti a passare in vantaggio con Pastina. Il Palermo non si arrende e trova il pareggio nel finale del primo tempo proprio con Vavassori, che fa esplodere il pubblico rosanero.
Nella ripresa la squadra di Inzaghi aumenta la pressione alla ricerca del gol della vittoria. A firmarlo è ancora Vavassori, che all’83’ completa la rimonta e realizza la sua personale doppietta.
Il Palermo conquista così i tre punti e sale a quota 13 dopo cinque giornate, chiudendo questo primo ciclo di campionato in testa alla classifica.
Nel video gli highlights di Palermo-Padova 2-1, con i gol e le azioni principali della sfida del Renzo Barbera.