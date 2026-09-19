Palermo-Padova 2-1, Zuelli: «Torniamo con zero punti ma molto soddisfatti della prestazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
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Emanuele Zuelli, centrocampista del Padova, è intervenuto in sala stampa al Renzo Barbera al termine della sconfitta per 2-1 contro il Palermo. Il calciatore biancoscudato ha analizzato la prestazione della squadra di Antonio Calabro, sottolineando soprattutto l’approccio mostrato davanti ai circa 30mila spettatori presenti sugli spalti.

«Siamo partiti bene e il lato positivo è aver approcciato bene in uno stadio tosto come quello di Palermo, davanti a 30mila persone. Questo è positivo. Abbiamo dimostrato che mentalmente come squadra ci siamo».


Zuelli ha poi individuato nella mancata concretezza uno degli aspetti che hanno fatto la differenza: «Poi si sa, se tieni aperta una partita così contro una squadra così forte, i gol te li fanno. Noi abbiamo avuto le occasioni e non siamo stati bravi a concretizzarle, dobbiamo migliorare. Torniamo con zero punti ma molto soddisfatti per la prestazione».

Il centrocampista del Padova si è infine soffermato sulla mancanza di gol da parte degli attaccanti, ribadendo la piena fiducia nei compagni: «Quando arriveranno i gol degli attaccanti? Non importa quando, ci danno sempre una grossa mano. La Serie B è difficile, basta che arrivino i gol. C’è piena fiducia nei nostri attaccanti».

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