Palermo Primavera, rimonta contro il Bari: Schirliu e Squillacioti firmano il 2-2
Pareggio in rimonta per la Primavera del Palermo. La formazione allenata da Stefano De Angelis ha chiuso sul 2-2 contro il Bari la gara valida per la terza giornata del Campionato Primavera 2 Cisalfa Sport – Girone B 2026/27.
La partita si mette subito in salita per i giovani rosanero. Al 18′ il Bari trova infatti il vantaggio con Leone, mentre appena otto minuti più tardi, al 26′, arriva anche il raddoppio firmato da Scarano.
Sotto di due reti, il Palermo non si arrende e riesce a reagire prima dell’intervallo. Al 33′ è Schirliu a riaprire la sfida con una conclusione dal limite dell’area che vale il 2-1.
Nella ripresa la squadra di De Angelis continua a cercare il pareggio e al 59′ completa la rimonta. A realizzare il definitivo 2-2 è Squillacioti, bravo a trovare la rete con un tap-in dall’interno dell’area di rigore.
Il Palermo Primavera riesce così a recuperare una partita che si era complicata nella prima mezz’ora, conquistando un punto contro il Bari nella terza giornata del campionato Primavera 2.